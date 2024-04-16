СМИ: США задумали сорвать огромный российский СПГ-проект в Арктике

Сжиженный природный газ (СПГ) быстро стал одним из важнейших источников энергии в мире и очередной «горячей точкой» в отношениях России и США. Как рассказала The Wall Street Journal, Вашингтон хочет добиться, чтобы флагманский проект Москвы по производству СПГ в Арктике оказался неосуществимым.

Россия строит в Арктике огромный прибрежный завод по производству СПГ. WSJ называет его одним из ключевых проектов властей РФ.

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Речь идет об инициативе «Арктик СПГ - 2». В ноябре 2023 года власти США включили проект в свой санкционный список. «Коммерсант» писал, что из-за санкций свое участие в проекте заморозили компании из Китая, Японии и Франции. Производство на первой линии завода стартовало в конце 2023 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия считает американские санкции против проекта нелегитимными и неприемлемыми.

Захарова заявила, что ситуация с «Арктик СПГ - 2» подтверждает «разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона».

«Наша роль заключается в том, чтобы гарантировать, что «Арктик СПГ - 2» окажется нежизнеспособным», - заявил недавно помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

WSJ отмечает, что всего с сентября 2024 года США ударили по молодой для России отрасли четырьмя волнами санкций. Пайетт подчеркивал, что Штаты пытаются помешать РФ создать проекты для перенаправления газа, который она ранее поставляла в Европу.