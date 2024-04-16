Суд РФ запретил "дочке" OMV вести спор с "Газпромом" за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление "Газпрома" к компании OMV Exploration & Production GmbH - "дочке" австрийской нефтегазовой OMV - о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже и взыскании средств при его нарушении, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Ранее "Газпром" требовал запретить OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты и присудить денежные средства в случае неисполнения определения суда. Кроме того, в качестве заинтересованного лица по иску проходила компания Gazprom Sakhalin Holdings B. V., которая находится в процессе добровольной ликвидации.

Сумма возможного взыскания с австрийской компании в пользу "Газпрома" при нарушении запрета в материалах дела не раскрывается. Представитель OMV ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме из-за того, что договор с "Газпромом" является коммерческой тайной. Суд удовлетворил данное требование, передает корреспондент ТАСС.

OMV Exploration & Production GmbH (OMVEP) является 100%-ной дочерней компанией австрийской OMV AG. Компания входит в энергетический сегмент OMV и занимается разведкой и добычей нефти и газа в Центральной и Восточной Европе, Африке, Северном море и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также продает газ в восьми европейских странах. OMVEP также владеет долями в совместных с "Газпромом" предприятиях в России: около 24,99% в "Севернефтегазпроме", разрабатывающем Южно-Русское месторождение, и одной привилегированной акцией в "Газпром ЮРГМ девелопмент", дающей ей право на получение дивидендов в размере 99,99% от чистой прибыли этой компании.

Кроме того, компании принадлежит 100% в OMV Russia Upstream GmbH.

Об участии OMV в российских проектах

OMV в марте 2022 года сообщила, что не планирует больше заниматься инвестициями в российские проекты и пересмотрит свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%), включая возможность ее продажи и выхода из предприятия. Компания также пересмотрела свое участие в проекте газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, OMV расторгла соглашение с "Газпромом" от 3 октября 2018 года, в соответствии с которым OMV должна была получить 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Вместе с тем в декабре 2023 года президент РФ поручил правительству создать новые российские юридические лица взамен существующих компаний с иностранным участием для управления Южно-Русским и Уренгойским месторождениями в рамках специальных экономических мер. Доли в уставных капиталах создаваемых юрлиц перейдут российским акционерам текущих компаний и самим вновь создаваемым ООО, которые получат доли иностранных акционеров. После этого доли юрлиц в своих уставных капиталах будут оценены и предложены к покупке по рыночной стоимости "Согазу" и "Газовым технологиям". Средства от продажи этих долей будут зачислены на счета типа "С" на имя иностранных акционеров пропорционально их участию в текущих компаниях.

После этого в OMV заявили, что изучают шаги по защите своих прав на долю в Южно-Русском месторождении.

О судах "Газпрома"

Ранее "Газпром" также подавал в российский суд иски к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, чешской NET4GAS, "Нафтогазу Украины", нидерландской газотранспортной Gasunie Transport Service и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, с требованием запретить продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях. По всем искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража. Кроме того, "Газпром экспорт" подал аналогичный иск к оператору газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами, судебное заседание по нему назначено на 24 апреля.