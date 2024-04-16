СМИ: Raiffeisen Bank набирает сотрудников в России

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) занялась поиском сотрудников в России. Об этом сообщает Financial Times.

Издание обратило внимание на появление в открытом доступе информации о наборе сотрудников в российское подразделение. Это может сигнализировать о планах вести деятельность на территории РФ, пишет издание. При этом, как отмечается, компания ранее заявляла о сворачивании бизнеса в стране.

Как утверждает российская структура банка, объявления опубликованы в связи с ошибкой в должностном шаблоне. Подчеркивается, что его не обновили после объявления о планах по выходу из России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что руководство группы Raiffeisen Bank International может отозвать согласие на сделку о выкупе за €1,5 млрд 27,78% акций австрийской строительной компании Strabag SE.

По данным агентства, это обусловлено позицией США. Вашингтон полагает, что выгодополучателем от покупки будет крупный российский бизнесмен Олег Дерипаска, который находится под американскими санкциями.