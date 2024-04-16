Среди торговых сетей по продаже косметики появился новый лидер по выручке

«Магнит Косметик» возглавил рейтинг торговых сетей по объему продаж косметики и парфюмерии в минувшем году. Выручка компании составила 200,7 млрд рублей без НДС, сообщают «Ведомости».

Доходы «Л'Этуаль» (фирме принадлежит торговая сеть «Подружка») достигли 104,2 млрд рублей, «Золотого яблока» — 93,4 млрд рублей, «Улыбки радуги» — 36 млрд рублей, «Рив гош» — 35 млрд рублей, «Иль де ботэ» — 8,5 млрд рублей, Yves Rocher — 7,5 млрд рублей.

Выручка Wildberries в сегменте «косметика и дрогери» составила 166,8 млрд рублей. Так, онлайн-ретейлер стал лидером среди маркетплейсов. Выручка Ozon в указанной категории достигла 80,4 млрд рублей, «Яндекс Маркета» — 11,2 млрд рублей

Ранее издание Shopper’s сообщило, что в России готовятся к выпуску косметики под маркой Love Republic. Бренд осуществляет продажи одежды. Он принадлежит фэшн-ретейлеру Melon Fashion Group. Редакция обратила внимание на то, что заявка на регистрацию товарного знака Love Republic Beauty была подана компанией 11 января.