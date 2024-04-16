«Ашан» прокомментировал сообщения о возможном уходе компании из России

Ретейлер «Ашан» сообщил об отсутствии планов сворачивать деятельность на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Подчеркивается, что фирма «в очередной раз подтверждает свое решение продолжать работать на российском рынке». Пресс-служба отметила, что ретейлер не готовится к пересмотру стратегии и организации работы в России.

Как сообщается, компания продолжает реализацию поставленных целей. Кроме того, фирма обратила внимание на то, что она планирует развитие ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли.

Слухи об уходе «Ашан» появились в связи с новостями о сделках на рынке недвижимости.

Отмечалось, что французская компания Ceetrus, которая входит в группу Auchan Holding, закрыла сделку по продаже российских активов.

РИА Новости обратило внимание на данные ЕГРЮЛ, согласно которым теперь ООО «Торговые галереи» - новый собственник активов Ceetrus. Как уточнялось, соответствующая запись появилась 12 апреля.