Европейские банки добиваются от ЕС статуса “стратегического” сектора

Европейские банки призывают Европейский союз выделить их в качестве критически важного «стратегического» сектора, предупреждая, что их конкурентоспособность и будущее блока находятся под угрозой. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в докладе Европейской банковской федерации (EBF), опубликованном во вторник, 16 апреля.

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В прошлом году с аналогичной просьбой выступал президент EBF, глава Deutsche Bank Кристиан Сьюинг. Однако это первый случай, когда банки на европейском уровне официально требуют такого статуса, отмечает агентство.

«Необходимо признать жизненно важную и стратегическую роль банков в трансформации Европы», — сказал Сьюинг в предисловии к 51-страничному докладу.

Какие именно преимущества даст банкам такой статус пока неясно, подчеркивает Reuters. ЕС не публикует список секторов, которые он считает стратегическими.

Вим Майс, генеральный директор EBF, на брифинге с журналистами, посвященном представлению доклада, заявил, что за последние 20 лет Европа “делегировала” свою оборону Соединенным Штатам, энергетику — России, а производство — Китаю, что, по его словам, требует серьезного пересмотра стратегических секторов региона. Большая часть доклада EBF посвящена вопросам регулирования и пожеланиям по упрощению законодательства в этой сфере.

В частности, как отмечается в документе, «после глобального финансового кризиса банковское регулирование подверглось серьезному пересмотру”, что, по мнению как регуляторов, так и банкиров, сделало отрасль более стабильной. Но теперь банки сталкиваются с “чрезмерным… и все более расширяющимся» законодательством, которое стало «непомерным», говорится в докладе. Банкиры призвали ЕС пересмотреть действующее регулирование, чтобы оценить, как оно влияет не только на стабильность, но и на конкурентоспособность и рост.

Михаэль Петерс, экономист немецкой группы по защите прав потребителей Finanzwende, раскритиковал предложение банков, заявив Reuters, что “то, что банки преподносят как новую повестку дня, — это всего лишь «старая песня» о меньшем регулировании и менее строгих требованиях к устойчивости”. Майс в ответ на это сообщил, что банкиры выступают не за снижение стандартов банковского регулирования, а за то, чтобы сделать его менее чрезмерным.