Страховая система Запада теперь завалена "руинами либеральных ценностей" на фоне отказа страховых компаний Lloyd’s of London и Arch Insurance в выплате компенсации компании Nord Stream AG, оператору взорванных газопроводов "Северный поток".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Еще одна важная характеристика "либеральных ценностей", под руинами которых теперь завалена еще и святая святых рыночной экономики - страховая система, - отметила она. - Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того, что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счет инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались".

Дипломат также обратила внимание на то, "кто против кого, с точки зрения лондонских страховщиков, воюет", напомнив, что поставки вооружений Киеву идут за счет Запада, который и совершил государственный переворот на Украине.

"Какой простор для маневра открывают эти английские страховые скряги", - добавила Захарова.

О подрыве и его расследовании

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября того же года два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.

Позднее американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы Военно-морских сил США при поддержке норвежских специалистов.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих расследований, но отказались подключить к ним Россию. Затем Копенгаген и Стокгольм вышли из расследования взрывов на "Северных потоках".

Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Запад как может пытается "замотать" и заглушить тему подрыва "Северных потоков", но Москва будет и далее противостоять этому. Он также высказался насчет возможности потребовать компенсацию за "Северные потоки".