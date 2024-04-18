Эксперт объяснил, почему банки раздают кредитки практически всем

В настоящее время банки активно навязывают клиентам кредитные карты, по которым дают в долг небольшие суммы под высокий процент. Они получают вознаграждение за каждую операцию, поэтому побуждают граждан тратить деньги, заявил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Эксперт напомнил о том, что для финансовых организаций кредитные карты - один из немногих способов заработать. Он обратил внимание на то, что обычные потребкредиты одобряют уже не всем. Так, банки начали стимулировать клиентов использовать кредитные карты и минимально на них зарабатывать, указал финансист.

«А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него три шкуры», — подчеркнул Сироткин.

Он заявил об увеличении доступности займов по кредиткам после роста ставок по кредитам наличными из-за решений российского регулятора.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в России ужесточились правила по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. Согласно нововведениям, допустимая доля кредитов, которые банки могут предоставлять клиентам с высоким показателем долговой нагрузки, когда от 50 до 80% дохода тратится на выплату кредитов, снижена до четверти от квартального объема. Ранее действовало ограничение в 30%.