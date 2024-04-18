ФАС призвала торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен.

Соответствующие письма ведомство направило производителям этой продукции и торговым сетям, сообщила пресс-служба ФАС.

"Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования", - говорится в сообщении.

В случае снижения себестоимости куриных яиц ведомство рекомендует производителям предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его конечным потребителям.

ФАС также предупреждает об обязательности соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования. При этом, как отметили в ведомстве, в первом квартале 2024 года в России наметилось снижение оптово-отпускных цен на куриные яйца.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Снижение цен, по данным статистики, было отмечено в середине января 2024 года впервые с июня 2023 года. В настоящее время стоимость куриных яиц в России продолжает снижаться. Так, по данным Росстата, с 2 по 8 апреля 2024 года они подешевели на 0,16%, с начала года - на 4,88%.