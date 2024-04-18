Немецкая компания Henkel предпринимает попытки ликвидировать небольшого московского производителя стирального порошка. Это обусловлено лишением части выручки на рынке, с которого Henkel ушла, и созданием конкуренции на этом же рынке, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что производитель из ФРГ ранее свернул деятельность на территории России.

В публикации говорится, что владелец небольшого предприятия, открытого в прошлом году, разработал собственную формулу стирального порошка и начал продавать его в интернете по цене в два раза ниже, чем у известного бренда Persil (принадлежит Henkel).

«Henkel посчитал бизнесмена злостным нарушителем и опасным конкурентом», - пишет канал.

Компания приняла решение нанять юристов. Они подали досудебную претензию, после чего карточки товаров с отечественным порошком заблокировали. Владелец предприятия в срочном порядке пытается изменить дизайн упаковки своего продукта, чтобы избежать банкротства, говорится в публикации.

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