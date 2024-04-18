Google уволила сотрудников, устроивших забастовку из-за контракта с Израилем

Американская компания Google уволила 28 сотрудников, принявших участие в сидячей забастовке против контракта с Израилем на $1,2 млрд. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, сославшегося на общекорпоративную записку, уволены были работники компании, которые, надев традиционную арабскую одежду, приняли участие в десятичасовой забастовке в офисах в Нью-Йорке и Саннивейле, штат Калифорния.

«Они захватили офисные помещения и физически препятствовали работе других сотрудников Google. (…) Их поведение было неприемлемым, крайне деструктивным и заставляло коллег чувствовать угрозу», - заявил после внутреннего расследования вице-президент Google по глобальной безопасности Крис Рэкоу.

При этом протестующие добивались, чтобы Google расторгла контракт «Проект Нимбус» стоимостью $1,2 млрд. В рамках него службы Google Cloud и Amazon Web Services предоставляют услуги облачных вычислений и искусственного интеллекта для израильского правительства и вооруженных сил.

По их мнению, эти технологии могут быть использована в качестве оружия против палестинцев в секторе Газа.

В свою очередь представитель полиции Нью-Йорка рассказал о том, что в акции протеста приняли участие «в общей сложности около 50 человек». При этом были проведены «четыре ареста за проникновение в здание Google».

В октябре 2023 года Израиль подвергся крупномасштабной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. Во время нападения боевики движения захватили заложников. В ответ на это израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.

Военные действия сопровождаются бомбардировками, масштабными разрушениями, а также гибелью тысяч мирных жителей, в том числе детей.