ФАС выпустила предостережение производителям перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи напомнила производителям о запрете на необоснованное повышение цен на яйца. Об этом сообщается на сайте ФАС.

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Антимонопольщики подчеркнули, что яйца - социально значимый продукт, поэтому ФАС отслеживает средневзвешенные оптово-отпускные цены, а также себестоимость и рентабельность продаж яиц. В первом квартале 2024 года служба зафиксировала снижение оптово-отпускных цен.

В ФАС предупредили, что перед Пасхой, вероятно, увеличится спрос на куриные яйца.

«ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты», - подчеркивается в сообщении.

Яйца в российских магазинах резко подорожали осенью 2023 года. В ноябре рост цен к октябрю достиг 15,07 процента. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что власти «вовремя не открыли импорт пошире», при этом спрос увеличился, а объемы производства в стране - нет.

В России подешевели яйца

На фоне роста цен Россельхознадзор с 23 ноября начал выдавать разрешения на поставки яиц турецким предприятиям. Минсельхоз обнулил таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

В конце марта в Минсельхозе сообщили, что объемы производства яиц в России сейчас полностью соответствуют потребностям рынка.