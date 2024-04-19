Forbes назвал 10 самых обедневших российских миллиардеров

Основательница маркетплейса Wildberries, богатейшая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук вошла в топ-10 «самых обедневших» за год миллиардеров страны. Forbes связал это с январским пожаром на территории склада Wildberries.

Forbes оценил состояние Бакальчук в 7,4 миллиарда долларов - это на 16 процентов меньше, чем в рейтинге 2023 года. Как отмечает журнал, оценка могла бы быть выше, если бы не пожар. Опрошенные изданием эксперты оценивали ущерб для компании в десять-двадцать миллиардов рублей.

Российские миллиардеры стали за год богаче

Пожар произошел 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возгорание удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров, а затем потушить. Здание склада обрушилось на площади в 50 тысяч квадратных метров, но обошлось без жертв. Предварительной причиной пожара называли неисправность проводки.

В Wildberries сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсации за товары. Позже в компании заявили о планах восстановить склад.

Также в топ самых обедневших миллиардеров вошли: