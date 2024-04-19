Forbes назвал 10 самых обедневших российских миллиардеров

Forbes: пожар на складе лишил основательницу Wildberries миллиардов рублей
Основательница маркетплейса Wildberries, богатейшая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук вошла в топ-10 «самых обедневших» за год миллиардеров страны. Forbes связал это с январским пожаром на территории склада Wildberries.
Forbes оценил состояние Бакальчук в 7,4 миллиарда долларов - это на 16 процентов меньше, чем в рейтинге 2023 года. Как отмечает журнал, оценка могла бы быть выше, если бы не пожар. Опрошенные изданием эксперты оценивали ущерб для компании в десять-двадцать миллиардов рублей.
Российские миллиардеры стали за год богаче
Пожар произошел 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возгорание удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров, а затем потушить. Здание склада обрушилось на площади в 50 тысяч квадратных метров, но обошлось без жертв. Предварительной причиной пожара называли неисправность проводки.
В Wildberries сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсации за товары. Позже в компании заявили о планах восстановить склад.
Также в топ самых обедневших миллиардеров вошли:
- Александр Мамут — $1,2 млрд, минус 40%;
- Андрей Кривенко — $1,5 млрд, минус 29%;
- Артем Хачатрян — $1,6 млрд, минус 24%;
- Александр Пономаренко — $2 млрд, минус 23%;
- Александр Скоробогатько — $2,1 млрд, минус 22%;
- Михаил Шелков — $3,5 млрд, минус 20%;
- Сергей Ломакин — $1,7 млрд млрд, минус 19%;
- Иван Саввиди и семья — $1,4 млрд, минус 18%;
- Андрей Мельниченко и семья — $21,1 млрд, минус 16%.