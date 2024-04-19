В "Тинькофф" предложили бороться с мошенниками по-новому

Финансовый рынок рассматривает внедрение единой антифрод-платформы, которая позволила бы усилить эффективность борьбы с мошенниками, похищающими средства со счетов граждан, в том числе через мессенджеры. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Тинькофф".

Как отметили "Известиям" в "Тинькофф", компания предложила разработать аналог ФинЦЕРТ Банка России - СУАТМ, решение позволяет в режиме реального времени выявлять недобросовестных операторов, обеспечивающих работу кол-центров злоумышленников, и сообщать об этом регуляторам.

В пресс-службе "Тинькофф" газете рассказали, что один из важнейших механизмов в борьбе с социальной инженерией - обмен данными между всеми игроками рынка: банками, операторами связи, регуляторами, правоохранительными органами. Именно такую задачу призвана решить СУАТМ.

В публикации газеты подчеркивается, что специалисты банка предложили расширить возможности уже существующих систем обмена данными - на базе ФинЦЕРТ Банка России и платформы "Антифрод" Роскомнадзора, которая позволяет бороться с подменными номерами, когда мошенники звонят с телефона банка.

Новый инструмент может стать аналогом ФинЦЕРТ, только для рынка телекома. СУАТМ будет собирать от банков данные о мошеннических звонках, на которые жалуются их клиенты, что позволит выявлять мошенников, которые оформляют сим-карты для звонков жертвам, отметили в "Тинькофф" газете.

"Мы уже подаем регулятору данные о номерах, на которые жалуются наши клиенты, для того, чтобы операторы, получая эту информацию могли предпринять действия по блокировке. Так за январь-март 2024 года мы подали почти 100 тыс. номеров, с которых проводились мошеннические обзвоны, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - отметили газете в "Тинькофф".

Помимо этого, в "Тинькофф" рассказали, что СУАТМ сможет противодействовать таким мошенникам, которые покупают сим-карты оптом и пользуются оборудованием для совершения массовых звонков.