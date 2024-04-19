МТС банк установил ценовой диапазон IPO

Ценовой диапазон IPO МТС банка составит 2 350 - 2 500 рублей за акцию, сбор заявок продлится с 19 до 25 апреля, следует из материалов кредитной организации.

"Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 2 350 рублей до 2 500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации МТС банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO", - сообщил банк.

Базовый размер размещения составляет 10 млрд рублей. Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 19 апреля 2024 года, и продлится до 25 апреля 2024 года включительно.

Отмечается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже. Кроме того, в рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

"Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Банк будет стремиться к сбалансированной и прозрачной аллокации акций между институциональными и розничными инвесторами", - сообщила кредитная организация.

Ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля. Акции будут включены в первый уровень листинга Мосбиржи.

12 апреля стало известно, что МТС банк проведет IPO на Московской бирже, по итогам размещения ПАО "МТС" сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

О банке

МТС банк входит в число 40 крупнейших банков России по величине активов. Чистая прибыль МТС банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличилась по итогам 2023 года более чем в четыре раза - до 12,3 млрд рублей, против 3 млрд рублей в 2022 году. Активы банка возросли на 34%, до 476,6 млрд рублей.