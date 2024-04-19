ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес с Россией, сообщили Reuters два источника, знакомые с ходом обсуждения. Регулятор оказывает давление с целью пресечь финансовые связи Европы с Москвой. Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны тем, что ЕЦБ требует от австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), сообщили источники.

Накануне группа RBI сообщила , что ожидает запроса от ЕЦБ, касающегося ускорения сокращения бизнеса в России. Это предпоследний шаг перед тем, как ЕЦБ сможет применить к банку санкции, например, штрафы. Группа раскрыла, что предыдущие требования регулятора предполагали, что она существенно свернет свой бизнес в стране — кредиты клиентам к 2026 году должны сократиться на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, как и международные платежи, исходящие из России.

Ранее глава UniCredit Андреа Орчел заявлял , что стратегия банка в отношении России предполагает уход банка из страны.

«Стратегия в отношении России остается неизменной. Мы продолжаем сокращать свое присутствие», — говорил он.

Орчел признавался, что российский запрет Минфина на продажу иностранных «дочек» не изменил картину, и поэтому он надеется на право ЦБ при согласовании каждой сделки в индивидуальном порядке «наложить на нее вето». Тем более, что UniCredit продолжит искать потенциальные «честные» сделки с интересантами не из «враждебных» для России стран.

«Мы будем продолжать решительно отходить от бизнеса в России. Если бы мы нашли подходящих покупателей — мы бы продали (российский банк — Frank Media). Но на данный момент мы покупателя не нашли, поэтому мы будем продолжать придерживаться стратегии постепенного и планомерного сокращения», — заявлял он CNBС.

Также сообщалось , что UniCredit может продать свой бизнес российским претендентам с возможностью обратного выкупа. Среди них газета Financial Times называла владельца «Интерроса» Владимира Потанина, который выкупил бизнес у Societe Generale за символические деньги. Кроме того, группа рассматривала возможность продать бизнес инвесторам из Индии и Китая.

При этом в марте 2024 года Клаудия Бух, которая в январе возглавила надзорное ведомство Европейского центрального банка, заявляла , что ее команда продолжает оказывать давление на банки еврозоны, продолжающие работу в России, чтобы заставить их полностью выйти из бизнеса в этой стране. По словам Бух, за последние два года банки еврозоны сократили свои активы в России в два раза.