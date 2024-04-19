Умер "мебельный король" Сергей Зуев

В Москве умер бизнесмен Сергей Зуев, которого называли «мебельным королем». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ему было 68 лет. Причина смерти пока не установлена. Как уточнил адвокат бизнесмена Станислав Акимов, смерть Зуева стала полной неожиданностью для родных и знакомых предпринимателя.

«Я в четверг утром говорил с Сергеем Васильевичем, он был бодр, полон планов и энергии, ничто не предвещало трагического исхода», — заявил он.

При этом всего месяц назад предприниматель прошел плановое обследование в больнице — врачи не нашли ничего, что угрожало бы жизни Зуева.

Сергей Зуев прославился в нулевых годах как основатель мебельного гипермаркета «Три кита». В 2006 году бизнесмена обвинили в контрабанде мебели и заключили в СИЗО — дело Зуева вызвало большой резонанс в СМИ. В 2010 году бизнесмена приговорили к восьми годам лишения свободы, а уже в конце 2011 года предприниматель вышел на свободу из-за декриминализации статьи.

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