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Украина взыскала миллионы с просившегося в Россию экс-директора «Мотор Сич»

На Украине с экс-директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, просившего включить его в списки на обмен с Россией, взыскали активов на сотни миллионов гривен. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

Украина взыскала миллионы с просившегося в Россию экс-директора «Мотор Сич»
© Lenta.ru
«По материалам Офиса генерального прокурора Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании активов бывшего президента "Мотор Сич" и его сообщника», — говорится в заявлении.

Отмечается, что суд удовлетворил иск, и у Богуслаева в пользу государственного бюджета было изъято 600 миллионов гривен (1,4 миллиарда рублей), 11 объектов недвижимого имущества, а также доли в уставном капитале 11 предприятий.

12 апреля стало известно о ракетном ударе по территории завода «Мотор Сич». По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, местные жители сообщали об очень громком звуке взрывов, однако официального подтверждения информации не последовало.

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Вячеслав Богуслаев
Сергей Лебедев