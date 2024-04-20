Эксперты рассказали о последствиях нового давления ЕЦБ на банки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил усилить давление на европейские банки, «дочки» которых продолжают работу в России — «Райффайзенбанк» и «Юникредит Банк». Возможные последствия для российского рынка прокомментировал ряд банковских экспертов, пишет РБК.

Новое требование ЕЦБ вызвано санкциями ЕС и США, значением данных банков для российской экономики и пониманием, что СВО будет продолжаться неопределенный срок, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова.

По ее словам, благодаря двум дочкам европейских банков осуществляется «хрупкое финансовое взаимодействие между российскими лицами и зарубежными». «Райффайзенбанк» остается крупнейшим в России каналом для трансграничных переводов.

Однако уход данных банков с рынка РФ маловероятен. Это невыгодно им самим, к тому же имеются законодательные ограничения. В итоге кредитные организации будут и дальше сокращать деятельность, например, путем установления порогов для переводов, увеличения размеров комиссии и т.д.

«Эта ситуация не является шоковой, то, скорее всего, альтернативные способы совершения таких операций уже найдены», — считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Эксперты отмечают, что деятельность европейских банков в России уже свелась к минимуму. Банковские активы Societe Generale отошли «Интерросу», розничный портфель Citigroup — «Уралсибу», британский HSBC — «Экспобанку».

Накануне агентство Reuters сообщило, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) ожидает запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в РФ. Такое же требование должно поступить и итальянскому UniCredit,