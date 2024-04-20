Последний в ЕС завод аудиокассет заявил о высоком спросе на продукцию

Аудиокассета возвращается на европейский рынок и пользуется таким же успехом у ценителей, как и виниловые пластинки. Единственный сохранившийся европейский завод расположен во Франции и производит 1500 кассет в день. Из-за большого спроса компания планирует удвоить производство, сообщает BFMTV.

Компания RTM Industries расположена в Авранше (Нормандия). Около 40 лет она производит аудиокассеты и сейчас фиксирует возобновление интереса к этому формату.

«Подобно винилу, который вновь занял свое место во французских домах, рынок аудиокассет переживает бум. С 2022 года он рос на 20% в год. Это находка для завода в Авранше, который является единственным производителем в Европе. В мире осталось всего три таких предприятия», — сообщает телеканал.

RTM Industries производит 1500 аудиокассет каждый день. Частные лица могут обратиться в компанию с просьбой изготовить кассеты с их любимой музыкой на заказ.

«Вы можете осуществить свой проект на нашем веб-сайте, создать свою кассету, прислать нам звуковые файлы. Мы обработаем заказ в течение двух недель и отправим готовый продукт», — объяснил Стефан Буйгнет, менеджер RTM Industries.

Продукция пользуется таким успехом, что компания запланировала удвоить свои производственные мощности в ближайшие месяцы. RTM Industries намерена выпускать 3000 аудиокассет в день.