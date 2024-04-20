Нидерланды закрывают Гронингенское газовое месторождение

Сенат Нидерландов одобрил закон о закрытии крупнейшего в Европе газового месторождения — Гронингенского.

Оно закроется навсегда 1 мая без возможности возобновления добычи, сообщил телеканал NOS.

Решение о закрытии было принято в связи с землетрясениями, вызванными добычей. Повреждения получили по меньшей мере 127 тысяч из 327 тысяч домов в регионе.

На пике эксплуатации в 2013 году месторождение давало более 50 млрд кубометров газа.

Сейчас Нидерланды по большей части зависят от трубопроводного газа из Норвегии и СПГ, поступающего из США, Великобритании, России и Катара.

Решение сената вызвало недовольство у жителей Гронингена и в министерстве экономики.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

Некоторые политики настаивали на том, чтобы сохранить возможность возобновления добычи при чрезвычайных обстоятельствах, например в случае крайне суровой зимы.