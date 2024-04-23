В АСВ оценили расходы на ликвидацию Киви-банка

Планируемые расходы на ликвидацию лишившегося лицензии Киви-банка оцениваются в 2,1 млрд рублей, в основном средства будут направлены на заработные платы и компенсации работникам организации, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов.

В смете текущих расходов на проведение мероприятий принудительной ликвидации Киви-банка на период с 10 апреля по 30 июня 2024 года, опубликованной на сайте АСВ, отмечается, что большую часть затрат составили расходы на содержание аппарата, в том числе заработная плата и компенсации работникам (1,85 млрд рублей). Остальное - административно-хозяйственные расходы, включая затраты на арендованные помещения, сопровождение программного обеспечения.

В документе поясняется, что в смете отражены планируемые расходы на проведение мероприятий ликвидации. Фактические расходы производятся на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг.