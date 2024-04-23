Власти РФ обсудят меры поддержки для «Русала»

Власти в ближайшее время рассмотрят меры поддержки для "Русала", в том числе по отмене экспортной пошлины и закупке продукции компании в резерв.

Об этом журналистам сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Эти предложения [по мерам поддержки для "Русала"] в ближайшее время будут обсуждены, и решения будут приняты", - сказал он в кулуарах международной выставки "Иннопром. Центральная Азия", уточнив, что "Русал" ставит вопрос об отмене экспортных пошлин и о том, чтобы закупить часть продукции в госрезерв.

Замминистра добавил, что для принятия решения по мерам поддержки необходимо проанализировать мировой баланс на рынке алюминия.

"Мы вторые после Китая производители алюминия. У нас высококачественный алюминий. И я не думаю, что отказ Америки, Англии от покупки нашего алюминия, куда мы и так в принципе не так много поставляли - можно сказать, крохи - каким-то образом повлияет на возможность наших поставок в другие страны", - подчеркнул Евтухов.

Он также напомнил, что новые ограничения Запада касаются только первичного алюминия, при этом не затрагивают продукцию, произведенную из российского алюминия. Вместе с тем перед отраслью стоит задача увеличивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, по словам замминистра, с 2015 года объем переработки алюминия внутри страны вырос почти на 60% - с 700 тыс. тонн до 1,15 млн тонн.

"Эксперты оценивают потенциал и емкость нашего рынка до 2 млн тонн при том, что "Русал", как вы знаете, производит 4,1-4,2 млн тонн примерно. Конечно, это не делается в одночасье, но такая работа ведется, и результаты ее уже налицо", - сказал Евтухов.

Другой крупнейший производитель цветных металлов, пострадавший от новых санкций Великобритании и США, - "Норильский никель" - до настоящего времени не обращался за помощью к правительству, сказал замминистра.

В конце 2023 года "Русал" уже просил отменить курсовую экспортную пошлину для Тайшетского и Богучанского заводов.

О санкциях

12 апреля Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами, которые предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечалось, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции, однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель.

В декабре прошлого года Великобритания полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. В США аналогичный запрет начал действовать 12 апреля, но не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.