ФАС выявила картель на миллиарды рублей при реализации нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом ведомство сообщило в публикации на своем официальном сайте.

Выявленный картель касается реализации двух нацпроектов — «Демография» и «Образование», отметили в службе. ФАС обнаружила признаки сговора на торгах на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в отношении двух компаний — ООО «Парк Инвест» и ООО «Гардарика» — а также двух индивидуальных предпринимателей (ИП).