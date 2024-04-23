Фирмы из Турции, ОАЭ и Китая попадут под санкции ЕС за торговлю с Россией

Свыше 12 компаний рискуют оказаться в санкционных списках Евросоюза за нарушение запрета поставок в Россию европейских и американских товаров военного назначения, обсуждение рестрикций в отношении этих фирм может начаться уже на этой неделе, сообщает Bloomberg. News.ru

Отмечается, что рестрикции могут затронуть компании из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Гонконга. В документе, на которой ссылается агентство, утверждается, что они поставляли товары для российского ВПК. ТАСС

Речь идет о продаже навигационных систем для ракет, антенн, а также деталей, которые используются в компьютерах военного назначения. Названия компаний не указаны, но отмечается, что фирмы расположены за пределами России и имеют связи с российскими и белорусскими физическими и юридическими лицами. Часть из них уже находится под санкциями США за аналогичные нарушения. Lenta.ru