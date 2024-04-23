«Нафтогаз» не стал повышать тарифы на газ для населения Украины

Тарифы для населения Украины на газ в 2024 году повышаться не будут, их размер заморозят на том же уровне третий год подряд. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов, сообщается на сайте компании.

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По его словам, услугами поставщика пользуются более 12 миллионов семей. Всем им гарантировано как наличие ресурса, так и фиксированная цена 7,96 гривны за кубометр в период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го.

Украинские власти ввели мораторий на повышение платы за газ для населения после начала боевых действий в феврале 2022 года. С того момента сумма платежей не увеличивается.

Ранее Чернышов отмечал, что после российских ударов по газовой инфраструктуре ни один из иностранных трейдеров, топливо которых хранится в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), не отказался от контракта. Повреждение оборудования на поверхности не повлияло на сами запасы.

В России тарифы на газ для населения вырастут в июле. Повышение составит 8 процентов. До этого цены повышали 1 декабря 2022 года, индексация составила 8,5 процента.