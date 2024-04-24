Clearstream отказался помогать инвесторам в выкупе активов у россиян

Международный депозитарий Clearstream предупредил инвесторов о рисках для активов, который влечет за собой участие в выкупе заблокированных ценных бумаг у российских инвесторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение депозитария, датированное 17 апреля. Депозитарий также указал в письме на обязанность соблюдения применяемых санкций.

Нерезиденты смогут выкупить у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за счет своих средств, скопившихся на счетах типа «С». Предполагается, что обмен будет происходить «путем проведения торгов». В начале этого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила «Инвестиционную палату» организатором этих торгов.

Представитель брокера заявил, что позиция Clearstream не повлияет негативно на процесс обмена — разрешение на перевод ценных бумаг в иностранный депозитарий выдает регулятор, в который будут обращаться нерезиденты, принявшие участие в выкупе в этом обмене.

Однако содействие иностранных депозитариев и регуляторов важно, указывает советник ITSWM Екатерина Дроздова, за рубежом положения российских указов могут быть реализованы только при готовности западных институтов признать выкуп допустимым.