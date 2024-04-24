АО "Стокманн" станет владельцем российского бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss. Соответствующую сделку одобрила правительственная комиссия по иностранным инвестициям, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, одним из условий сделки между компаниями стало сохранение рабочих мест в Hugo Boss. Ее планируют закрыть в третьем квартале 2024 года после проведения юридических и административных процедур.

Hugo Boss закрыл все магазины в России в марте 2022 года. В августе 2023 года стало известно, что концерн переориентирует бизнес в РФ и направит его на осуществление оптовых поставок. Тогда компания начала вести переговоры о продаже российской структуры.