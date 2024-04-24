Adidas и Nike судятся из-за трех полосок

Компания Adidas обвинила Nike в незаконном использовании трех полосок в дизайне брюк. Сейчас суд Германии рассматривает спор между брендами, передает Die Zeit.

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До этого суд уже постановил запретить продажу брюк на территории Германии, однако представители Nike оспаривают данное решение.

Три параллельные полоски являются известной торговой маркой Adidas. Схожие параллельные полосы на брюках бренда Nike были обнаружены немецким производителем еще в 2022 году. Он потребовал снять их с продажи через суд.

Изначально иск был удовлетворен судом, но Nike его обжаловал. В фирме утверждают, что полоски являются распространенным дизайном, который используется в спортивных брюках разных производителей.

Компании Adidas ранее уже удалось отсудить три полоски у японского товарного знака Adidog.

Ранее стал известен годовой убыток Adidas. Данные финансового отчета компании свидетельствуют о завершении компанией минувшего года с чистым убытком в €14 млн и убытком от продолжающихся операций в €58 млн.