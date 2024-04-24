В России прокомментировали позицию Clearstream по заблокированным бумагам

"Инвестиционная палата" считает, что позиция депозитария Clearstream никак не повлияет на процесс выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг. Об этом говорится в комментарии представителя "Инвестпалаты", которая выступает организатором обмена заблокированными активами.

Ранее люксембургский депозитарий Clearstream заявил о том, что не будет оказывать поддержку в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у инвесторов из России.

"Механизм выкупа устроен таким образом, что в результате торгов нерезиденты смогут выкупить заблокированные иностранные ценные бумаги у российских частных инвесторов, а значит, приобретенные бумаги будут переводиться со счета на счет внутри российской депозитарной инфраструктуры. Clearstream никак повлиять на этот процесс не может", - сообщил он.

Если в последующем нерезидент захочет вывести эти бумаги в иностранную депозитарную инфраструктуру, то ему потребуется разрешение местного регулятора - в данном случае Минфина Люксембурга. Никаких дополнительных разрешений с российской стороны ему не потребуется. В случае получения разрешения Минфина Люксембурга, Clearstream будет обязан его исполнить, также рассказали в Инвестпалате.

Там добавили, что находящиеся под ограничениями российские профучастники, включая НРД и СПБ Банк, не заработают в ходе сделки по обмену активами никаких комиссий.