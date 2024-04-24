Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажи билетов в Мексику из России, пишет пресс-служба АТОР в Telegram-канале ассоциации.

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В АТОР отметили, что уведомление об отсутствии любых рейсов в этом направлении появляется при поиске на сайте перевозчика.

В частности, уточнили в пресс-службе, нет ни одного билета на рейсы в Мехико и Канкун из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Вместе с тем, возможно приобрести билеты в Мексику, Аргентину, Бразилию и ряд других стран из Стамбула.

Эксперты полагают, что это позволит Turkish Airlines не возмещать стоимость перелета в турецкий аэропорт в случае, если на рейсе в Мексику возникнут проблемы.

В АТОР напомнили, что авиакомпания после массовых снятий россиян с транзитных рейсов разместила памятку на русском языке о правилах въезда в страны Латинской Америки. В ней подчеркивается, что перевозчик может не пустить пассажиров на борт в стране вылета, если, по его мнению, не соблюдено даже одно правило въезда в страну прибытия.

Россия обратилась к МИД Турции из-за ситуации с транзитом в Латинскую Америку

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что «благодаря дружбе с Анкарой этот вопрос [о перелетах в Мексику] удастся урегулировать».