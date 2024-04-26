IPO МТС Банка стало рекордным на рынке РФ по спросу и числу заявок

Объем IPO (первичное публичное размещение акций - прим. ТАСС) МТС Банка составил 11,5 млрд рублей, спрос инвесторов стал рекордным и превысил 200 тыс. заявок по верхней границе ценового диапазона в 2 500 рублей за акцию.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Цена размещения составила 2 500 рублей за акцию", - указано в сообщении.

Таким образом, рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов 26 апреля составит порядка 86,6 млрд рублей. Согласно отчетности кредитной организации по МСФО, на конец 2023 года капитал банка составлял 76,3 млрд рублей.

Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%. В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

"Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка", - указано в сообщении.

Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи с тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Торги акциями начнутся 26 апреля около 15:00 по московскому времени.

"К нам присоединилось более 200 000 акционеров - как крупнейшие фонды и управляющие компании страны, так и десятки тысяч розничных инвесторов. Это накладывает на нас особую ответственность и создает дополнительную мотивацию для дальнейшего активного роста бизнеса", - отметил председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

МТС Банк входит в число 30 крупнейших банков России по величине активов.

Чистая прибыль МТС Банка по российским стандартам бухгалтерского учета увеличилась по итогам 2023 года более чем в четыре раза - до 12,3 млрд рублей против 3 млрд рублей в 2022 году. Активы банка возросли на 34%, до 476,6 млрд рублей.