Жан-Пьер рассказала о планах властей США на TikTok

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США не стремится к запрету социальной сети TikTok, а хочет, чтобы ее китайский владелец продал соцсеть американцам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Жан-Пьер, и администрация, и члены конгресса ясно дали понять, что не хотят запрета социальной сети на территории США. Речь идет о контроле над TikTok по соображениям национальной безопасности. Поэтому в Вашингтоне желают не запрета, а продажи сети ее владельцем, компанией из КНР ByteDance.

Жан-Пьер особо отметила, что многие американские компании выразили интерес к покупке TikTok.

В Китае отреагировали на возможный запрет TikTok в США

До этого глава комитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер заявил, социальная сеть TikTok сможет продолжить свою деятельность на территории Соединенных Штатов, при условии изменения владельца и отказа от принадлежности к китайской компании.