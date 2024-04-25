Ретейлер "Ашан" официально уведомил Минпромторг РФ о том, что не собирается уходить с российского рынка.

Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу РБК.

"Нет. Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны", - сказал Евтухов, отвечая на вопрос, собирается ли "Ашан" уходить из России.

Ранее сам ретейлер опроверг слухи об уходе с российского рынка и отметил, что компания продолжает свою работу в России и планирует развитие в стране.

Соответствующее заявление "Ашан" сделал на фоне недавних новостей о сделках на рынке недвижимости. Ранее стало известно, что французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, закрыла сделку по продаже российских активов. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля 2024 года новым собственником стала компания "Торговые галереи".

Как указал "Ашан", сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ретейлера. Компания отметила, что разделение прав собственности на объекты недвижимости "Ашана" в России произошло еще в 2012 году: с тех пор права собственности на торговые галереи в собственных объектах ретейлера были оформлены на другую компанию. Ретейлер также напомнил, что с 2023 года "Ашан ритейл Россия" работает на российском рынке автономно от материнской компании.