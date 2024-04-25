Бизнес захотел обсудить с Путиным защиту от национализации

Защита компаний от национализации (деприватизации) станет одной из тем, которую бизнесмены собираются обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

Среди других тем, которые бизнес собирается поднять на встрече — налоговые льготы, заморозка фискальной нагрузки со следующего года, смягчение курсовой экспортной пошлины. Предприниматели хотят поговорить о «правилах игры» и о том, насколько они будут ужесточаться, пишет издание. Их интересует ужесточение правил трансфертного ценообразования, требование к возврату валюты и многое другое.

Дата проведения съезда несколько раз менялась. Сначала его собирались организовать 15 февраля, но затем перенесли на апрель (изначально на 18-е, затем на 25-е число).

Одной из инициатив РСПП является введение инвестиционного налогового вычета на федеральном уровне. Предприниматели продвигают эту идею с 2023 года, с момента обсуждения принятия разового налога на сверхприбыль.

Ранее Путин исключил возможность деприватизации в России. Ее проведение не обсуждается, сказал он, назвав при этом два условия, при которых национализация может быть возможна. Первое — если бизнес был получен с нарушением закона, второе — когда использование активов несет вред государству. При этих сценариях необходимо действовать по закону, в рамках правовых процедур, добавил глава государства.