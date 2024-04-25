«Юникредит» подал иск на €175 млн против немецкого Unicredit Bank

Арбитражный суд Москвы принял иск банка "Юникредит" о взыскании с германского Unicredit Bank GmbH задолженности по контргарантиям почти на €175 млн, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Согласно картотеке, "Юникредит" требует взыскать с германского UniCredit Bank GmbH задолженность и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по трем контргарантиям на общую сумму около €175 млн. Суд назначил собеседование со сторонами и предварительное рассмотрение дела на 14 июня.

"Юникредит" работает в России с 1989 года, входит в итальянскую группу Unicredit. В середине марта 2022 года главный исполнительный директор Unicredit Андреа Орчел заявил, что кредитная организация рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков.