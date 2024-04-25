Сбер назвали самым надежным банком для открытия депозитов

Большинство россиян назвали Сбербанк самым надежным банком для размещения средств на депозитах. Такое мнение высказали 81% респондентов, следует из результатов опроса компании «Сервизория».

Больше половины респондентов (53%) заявили, что они доверяют свои деньги крупным и статусным банкам. Чуть больше трети (33%) опрошенных готовы хранить свои деньги в банках из Топ-10, а 8% ответили, что для них имеет значение присутствие государства в составе акционера банка. Также 4% респондентов отметили, что для них решающим фактором при выборе банка является возможность заработать и высокие ставки.

«Сегодня банки предлагают своим клиентам большое количество разных продуктов для инвестирования денег и их сбережения. Рост ключевой ставки позволяет банкам делать предложения по вкладам еще более привлекательными», — отметила руководитель проектов по клиентскому опыту компаний «Сервизория» Анна Белова.

Также респонденты объяснили, что для них значит надежный банк. Примерно четверть (24%) назвали «большой, крупный, солидный», 17% — «безопасный», 12% — «устойчивый, стабильный», а 10% — «популярный, известный».

Опрос проводился на сайте sboridey.ru в марте-апреле 2024 года. Всего в опросе приняли участие 1 тыс. человек.