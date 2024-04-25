"Норникель" планирует получить 550 млрд руб. дополнительной выручки

"Норникель" в рамках новой стратегии развития планирует получить 550 млрд руб. дополнительной выручки. Компания намерена создать СП с международными партнерами и перенести часть мощностей Медного завода из Норильска в Китай, сообщается в Telegram-канале "Норникеля".

В Китае будут работать современные пункты подготовки медного концентрата и промышленные 3D-принтеры.

В результате проекта будет создано несколько тыс. новых рабочих мест, "произойдет увеличение налоговой базы регионального и федерального бюджетов в сопоставимых макроэкономических условиях, и все сэкономленные средства будут направлены на проекты модернизации и технологического развития в России", отметил президент "Норникеля" Владимир Потанин.

Ранее о новой стратегии "Норникеля" написала газета "Ведомости".

"Норникель" также намерен инвестировать 300 млрд. рублей в рост добывающих и обогатительных мощностей в Норильске, что позволит нарастить мощности Талнахской фабрики на 80% и построить новый карьер "Медвежий ручей" мощностью 7 млн тонн. Средства также будут направлены на развитие рудников Талнахского рудного узла. Кроме того, "Норникель" направит 150 млрд рублей инвестиций в расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути и 150 млрд рублей инвестиций в развитие новых производств в РФ в партнерстве с крупными российскими компаниями, включая литиевый проект "Норникеля" и Росатома по освоению Колмозерского месторождения в Мурманской области.

Удлинение производственной цепочки "Норникеля" обеспечит гарантированный сбыт продукции и возможность переноса технологии в Россию. "Использование готовой технологии позволит в 2028-2030 годах создать первое в России производство катодных активных материалов для батарей на базе Кольского дивизиона "Норникеля", - добавили в компании.