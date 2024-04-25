В «Газпроме» приняли решение увеличить резерв газа в ПХГ

Правление «Газпрома» решило увеличить зимой 2024—2025 годов резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 73,034 млрд кубометров.

«По решению правления компании к осенне-зимнему периоду 2024—2025 годов оперативный резерв газа в российских хранилищах будет увеличен до 73,034 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом будет достигнуто новое рекордное значение.

Ранее в компании «Газпром» сообщили, что зимой поставили на российский рынок рекордный объём газа.