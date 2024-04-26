СМИ: депутаты Госдумы попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили провести проверку в отношении резкого увеличения стоимости авиабилетов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на инициативу главы комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга и зампреда комитета по просвещению Яны Лантратовой, которые направили письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому.

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"Просим вас провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны", - отмечается в документе, с которым ознакомились "Известия".

В документе со ссылкой на данные Росстата также говорится, что стоимость перелета в салоне экономкласса по России в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023-го, до 7 244 рублей. В марте - на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7 345 рублей.

"Средняя стоимость перелета в экономклассе в феврале из расчета на 1 тыс. км полета составила 7 244 рубля, что приближается к пиковым летним значениям последних лет, когда наблюдался повышенный спрос. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на авиабилеты, которые подорожают к концу года еще как минимум на 10% ", - отметили депутаты в письме.

В ФАС газете сообщили, что обращение депутатов поступило и будет рассмотрено.

В Минтрансе газете пояснили, что цена зависит от спроса и предложения.

"Российские авиакомпании применяют динамическое ценообразование", - заявили в ведомстве.

Так, заранее купленные авиабилеты позволяют пассажирам сэкономить на стоимости перелета. Кроме того, сдерживанию роста цен способствуют поддержка президента и программы субсидирования перелетов, сообщили в Минтрансе.