В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили, что действия компании Ozon содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Ретейлеру было выдано предупреждение.

Как отмечается, фирме необходимо внести корректировки в оферту, «а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».

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Служба подчеркнула, что в течение прошлого года и в начале текущего в ведомство неоднократно обращались граждане и предприниматели по поводу действий Ozon. Сообщается, что жалобы касались навязывания продавцам участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов. Кроме того, потенциальным продавцам отказывали в заключении договоров без объяснения причин.

Ранее финансовый директор Ozon Игорь Герасимов и управляющий директор Сергей Беляков заявил об увеличении годового оборота маркетплейса по отношению к 2022 году на 111%, до 1,752 трлн рублей. Как уточнил он, это значительно превосходит плановые показатели, которые были озвучены компанией в начале 2023 года.