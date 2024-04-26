СМИ: ФНС решила обанкротить сеть «Ноу-хау»

Сеть магазинов электроники «Ноу-хау», которую ранее развивала компания «ВымпелКом», может обанкротиться. Об этом сообщает РБК.

Издание, ссылаясь на данные картотеки дел, пишет, что Федеральная налоговая служба в текущем месяце подала к ООО «Мобиленд» иск с требованием признать его банкротом. Данная организация работает под брендом «Ноу-хау».

Сейчас сеть насчитывает 47 торговых точек. Несколько магазинов в столице уже закрыли в 2024 году. Речь идет, в частности, о точках в торговых центрах Columbus, «Круг» и «Ереван Плаза».

Кроме того, подчеркивается, что некоторое время назад представители МТС-банка подали к «Мобиленду» и еще нескольким компаниям иск о солидарном взыскании долга в размере 308,96 миллиона рублей.

Ранее «Известия» сообщили, что Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление Федеральной налоговой службы РФ по делу о банкротстве в отношении польской компании PGNiG («Польская добыча нефти и газа»).