ЕС ужесточит контроль над онлайн-магазином Shein

Евросоюз назвал китайскую интернет-компанию Shein "особо крупной онлайн-платформой", что позволяет Брюсселю усилить контроль над популярным в мире магазином, продающим одежду и товары для дома в 220 странах и регионах. Об этом сообщило агентство Reuters.

В соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), направленным на контроль деятельности цифровых платформ в ЕС, под эту категорию попадают компании, число пользователей которой превышает 45 млн. В отношении них действуют более строгие правила, касающиеся онлайн-контента. Они обязывают такие компании незамедлительно принимать решительные меры для борьбы с незаконным и вредным контентом, а также с контрафактом на своих платформах.

Ранее Брюссель в рамках DSA начал проверки в отношении платформы онлайн-торговли AliExpress и ряда онлайн-сервисов, в том числе TikTok и X.

Евросоюз с 25 августа в соответствии с DSA решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним отнесены в том числе сервисы X, TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store. Приоритетными направлениями в рамках нового закона стали защита детей и борьба с дезинформацией. Еврокомиссия намерена тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил и применять санкции к ним при обнаружении нарушений.