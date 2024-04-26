В TotalEnergies назвали условие объявления форс-мажора по проекту «Ямал СПГ»

Французская энергетическая компания TotalEnergies объявит форс-мажор по контрактам с проектом "Ямал СПГ", если Евросоюз введет санкции на поставки российского сжиженного газа, заявил глава компании Патрик Пуянне в ходе телеконференции.

"Если будут санкции со стороны Европы или ЕС в отношении "Ямал СПГ", мы используем форс-мажор, конечно, по некоторым контрактам", - сказал он.

По словам Пуянне, у компании есть два контракта на поставки СПГ для Европы с "Ямал СПГ" и один - для Азии, на который "надо посмотреть внимательнее".