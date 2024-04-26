Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что китайская сторона призывает страны и Совет Безопасности ООН активно сотрудничать с Россией в расследовании теракта на «Северных потоках».

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«Мы призываем стороны активно сотрудничать с Россией при проведении совместного расследования», — цитирует его ТАСС.

Он также выразил уверенность в том, что международное сообщество и Совбез ООН должны «избегать двойных стандартов» в этом вопросе.

Ранее бывший сотрудник разведки США Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», но никогда в этом не признаются.

СК завёл уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.