США сняли с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть

Министерство финансов США сняло санкции с зарегистрированной в Турции компании Ice Pearl Navigation и принадлежащего ей нефтяного танкера Yasa Golden Bosphorus, который ходит под флагом Маршалловых Островов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (ОFAC) американского Минфина.

Турецкая компания и нефтетанкер попали в санкционный список Соединенных Штатов в октябре прошлого года в связи с нарушением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Тогда же Вашингтон ввел санкции в отношении базирующаеся в ОАЭ Lumber Marine и принадлежащего ей танкера SCF Primorye.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) планирует включить в очередной, 14-й пакет антироссийских санкций ограничения в отношении российского «теневого флота». ЕК дополнительно собирается наложить санкции на суда, доставляющие в Россию военную технику из Северной Кореи. Ожидается, что в санкционные списки также попадут еще 40 компаний — как российских, закупающих военное оборудование, так и из третьих стран, которые продают в Россию электронику и полупроводники двойного назначения.