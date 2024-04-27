Почти половина угольных компаний России оказались убыточны

В январе-феврале 2024 года 45,9 процента российских угольных компаний оказались убыточными. Этот результат почти в два раза больше, чем за тот же период 2022 года, и на 7,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата и собственные подсчеты пишут «Ведомости».

Сальдо прибылей и убытков при этом за год снизилось в пять раз по отношению к первым двух месяцам 2023 года и в 10,3 раза — по отношению к январю-февралю 2022-го.

Обвал прибыльности компаний наблюдается из-за снижения мировых цен на уголь (в 1,8 раза по отношению к февралю 2022 года), европейского эмбарго и необходимости предоставлять дисконт покупателям, роста тарифов на перевозку и перевалку.

Весной ситуация усугубилась. Стоимость энергетического угля, на который приходится 85 процентов российского экспорта, в начале апреля упала до минимума с 2021 года из-за низкого спроса. При этом для угольной отрасли с 1 марта возобновила действие курсовая экспортная пошлина, отнимающая часть прибыли.

Источники издания в угольных компаниях указывают, что их доход теперь остается в логистических компаниях, а для производителей остро стоит вопрос не прибыльности, а выживания. Отдельной проблемой стала высокая зависимость от импортной техники — из-за отсутствия доходов они не могут обновлять парк техники. В отрасли надеются на отмену курсовых пошлин как можно скорее, но решение пока не принято, а Минфин согласия не дает.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин ожидает, что к концу года в совокупности вся российская угольная отрасль станет убыточной. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов напоминает, что из-за дефицита кадров компании вынуждены существенно повышать зарплаты, а издержки на добычу угля растут на десятки процентов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что правительство готово отменить курсовую пошлину для угольных компаний уже с 1 мая. Вместе с тем вероятно, что мера вновь станет временной, если Минфин не сможет найти выпадающие из бюджета доходы.

В свою очередь гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин утверждает, что экспорт стал убыточным на всех направлениях, и компаниям, если ситуация не изменится, придется снижать капитальные вложения.