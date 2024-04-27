JPMorgan запретили судиться с ВТБ за пределами России

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому JPMorgan Chase Bank инициировать и продолжать судебное разбирательство против ВТБ за пределами России в рамках дела на $439,5 млн, следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда. Российский суд также обязал JPMorgan Chase Bank принять меры, направленные на приостановление разбирательства, инициированного в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка против ВТБ.

ВТБ подал иск JPMorgan 17 апреля 2024 года. Ответчиками по делу проходят восемь иностранных структур банка и одна российская — «Дж П Морган Банк Интернешнл». Сумма иска составляет $439,5 млн.

«В самые первые дни, когда банк ВТБ попал под санкции, JPMorgan в Нью-Йорке заблокировал $440 млн на нашем корреспондентском счете. Российская Федерация, как государственную позицию, признает эти санкции незаконными. Мы также считаем их незаконными и необоснованными. Поэтому логично оспаривание этой блокировки с нашей стороны доступным юридическим способом», — пояснял журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Одновременно российский банк направил ходатайство о наложении обеспечительных мер в пределах суммы иска, которое суд удовлетворил. Суд 24 апреля наложил арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество, права требования, принадлежащие JP Morgan Chase, а также его восьми компаниям: JP Morgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc, JP Morgan Capital Holdings Limited, JP Morgan International Finance Limited, JP Morgan Chase & Co, JP Morgan Limited, JP Morgan Chase Bank N A London Branch, JP Morgan Securities Plc и ООО «Дж П Морган Банк Интернешнл», в пределах размера исковых требований.

JPMorgan Chase подал встречный иск к ВТБ в американский суд 18 апреля. В исковом заявлении, поданном в федеральный суд Манхэттена, JPMorgan назвал попытку ВТБ вернуть деньги в России «вопиющим нарушением» соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Крупнейший банк США заявил, что американское законодательство запрещает ему выдавать $439,5 млн, а ВТБ попытается арестовать его активы за рубежом, если выиграет судебный процесс в России. По словам представителей JPMorgan, перспективы ВТБ в этом случае неплохие, поскольку российские суды уже удовлетворили требования как минимум шести других российских банков в отношении американских и европейских банков, которые должны были соблюдать законы о санкциях, писал Reuters.

ВТБ подал в российский суд встречное ходатайство о запрете JPMorgan вести параллельный судебный процесс.

«В обоснование заявления истец указывает, что непринятие указанных обеспечительных мер сделает нецелесообразным рассмотрение заявления ВТБ о запрете инициировать или продолжать разбирательство за пределами РФ, может сделать невозможным исполнение решения суда», — говорится в материалах суда.

Суд удовлетворил ходатайство ВТБ и вынес решение о временном запрете на JPMorgan Chase Bank начинать и продолжать судебные процессы за пределами России до того момента, когда судебный акт по иску ВТБ вступит в законную силу. Также суд запретил JPMorgan инициировать судебные разбирательства, прямо или косвенно связанные с предполагаемым ущербом, причиненным ВТБ в результате удержания, изъятия или блокировки денежных средств, в иностранных государствах и арбитражах. Американскому банку также было запрещено подавать ходатайства и иски о запрете ВТБ предпринимать судебные действия против JPMorgan в российских государственных судах.