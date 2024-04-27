ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты «Альфа-Банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу детской карты АО «Альфа-Банк». Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ФАС. Вечерняя Москва

В ФАС пояснили, что ранее в антимонопольный орган поступила жалоба гражданина на рекламу детской карты Альфа-банка, которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов. ТАСС

«В рекламе утверждалось, что «Альфа-Банк — лучший мобильный банк». Поясняющая сноска: «по версии Markswebb» приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — сообщает ФАС в telegram-канале, объясняя причины, почему реклама признана ненадлежащей. «Альфа-Банк» рекламировал свои услуги по федеральным каналам, отметили там. Ura.Ru