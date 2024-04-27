«Перекресток» обогнал другие сети X5 по росту сопоставимых продаж

Сеть супермаркетов "Перекресток" в последние полгода впервые за несколько лет обогнала другие сети X5 Group по темпам роста сопоставимых продаж, следует из отчетности группы.

Под такими продажами понимаются продажи в магазинах, которые существовали в оба сравниваемых временных периода.

Согласно отчетности группы, в четвертом квартале 2023 года рост этого показателя у "Перекрестка" составил 14,4% (против 13% у "Пятерочки"), а в первом квартале 2024 года - 16,8% против 14,6%.

В пресс-службе X5 Group связали рост продаж в том числе с изменением ассортиментной политики и показателями онлайн-продаж, которые в "Перекрестке" в первом квартале 2024 года на 50,9% превысили прошлогодние показатели.

Гендиректор аналитического агентства "InfoLine-аналитика" Михаил Бурмистров в беседе с ТАСС отметил, что рост сопоставимых продаж показывают и конкуренты X5, однако предостерег от объявления "ренессанса формата "супермаркет".